Il Giro d’Italia femminile fa tappa nel Reggiano. Appuntamento il 9 luglio con Sabbioneta-Toano

Dopo la Scandiano-Viareggio del Giro d’Italia maschile di quest’anno e l’arrivo a Reggio città l’anno scorso, il Giro d’Italia, questa volta in versione al femminile, avrà un’interessante tappa che attraversa tutta la nostra provincia da nord a sud, la Sabbioneta–Toano.

E’ la terza tappa del 35° Giro Women che parte da Brescia il 7 luglio 2024 con una cronometro; poi la Sirmione–Volta Mantovana e la terza tappa il 9 luglio che vedrà le ragazze partire da Sabbioneta (m 22 slm) e arrivare a Toano (m 885) dopo aver percorso 111 chilometri.

Poi il Giro ripartirà il 10 da Imola, per terminare la sua corsa di 860 chilometri, con 12.000 metri di dislivello, a L’Aquila il 14. La terza tappa è quasi tutta reggiana, visto che Viadana è intorno al decimo chilometro e si entra in provincia tra Brescello e Boretto, prima di dirigersi a Poviglio e Castelnovo Sotto, con attraversamento della via Emilia a Calerno. Poi Montecchio, Bibbiano, Quattro Castella, Montecavolo, Puianello, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Veggia, Roteglia, Lugo, Ponte Secchia, la Collina, prima dell’arrivo nel centro di Toano.

Il giro, di otto tappe, prevede la crono iniziale, due tappe di pianura, tre di media montagna tra le quali quella reggiana definita comunque discretamente facile, e due di alta montagna, considerando che poi si andrà in Abruzzo con la "Cima Alfonsina Strada" sul Blockhaus a quota 1680.

Tornando alla tappa reggiana, sarà di fatto "di trasferimento" fino a Ponte Secchia (m 287), mentre la salita di Toano, lunga 11 chilometri, potrà far valere una pendenza media del 6%. Al via ci saranno le migliori azzurre, tra le quali Elisa Longo Borghini che ha già confermato la presenza, che come sempre dovranno guardarsi dalle fortissime olandesi.

Claudio Lavaggi