Il grande ciclismo torna a Volterra: partenza della terza tappa della Tirreno-Adriatico

Il grande ciclismo con alcuni dei suoi campioni più rappresentativi torna a Volterra, sede di partenza questa mattina della terza tappa della 59^ Tirreno-Adriatico che dopo 225 km si concluderà a Gualdo Tadino in Umbria. Il ritrovo sarà nella magnifica Piazza dei Priori, luogo simbolo di Volterra e conosciuta in tutto il mondo, da dove i corridori si metteranno sui pedali alle 10 per la partenza ufficiosa, mentre il via ufficiale dopo il trasferimento verrà dato alle 10.20. La Corsa dei Due Mari resterà per circa 8 km in provincia di Pisa transitando dal breve dislivello in località La Bertesca, per poi entrare in provincia di Siena. L’uscita del gruppo a passo turistico dal centro storico di Volterra avverrà da Porta a Selci. La Tirreno Adriatico è una manifestazione di prestigio internazionale, un evento che per la città è anche promozione turistica, oltre al valore educativo, in quanto la zona di Volterra conta numerosi appassionati. La tappa si presenta abbastanza ondulata nella prima parte che percorre le colline del senese attraversando anche Siena.