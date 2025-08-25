Il personaggio. Matteoli vola su pista. È suo il titolo mondiale

Vola su pista il non ancora diciottenne Francesco Matteoli, a metà luglio campione europeo in Portogallo e ora campione del mondo in Olanda. Due titoli nell’inseguimento a squadre juniores, a dare forza al bilancio della Toscana su pista nelle ultime tre stagioni.

Vittoria Guazzini meravigliosa campionessa europea e mondiale con un impressionante ruolino di marcia, la campionessa europea del Keirin Beatrice Bertolini, e la coppia maschile formata da Fabio Del Medico, campione del mondo nel keirin e Francesco Matteoli autore di una doppietta fantastica. Fiorentino di residenza ciclistica, non ancora maggiorenne in quanto compirà 18 anni il 21 settembre, corre con la maglia del GB Team Pool Cantù dell’ex professionista Gianluca Bortolami, società lombarda che ha sempre creduto nella pista e quindi incentivato l’attività.

La scelta di Matteoli è stata motivata proprio da questa priorità del team verso la pista, settore dove fino da giovanissimo ha vinto con una crescita costante fino a raggiungere questo livello. Serietà, impegno, passione, doti atletiche eccellenti lo hanno fatto ammirare su strada e su pista e la conquista del titolo europeo e di quello mondiale, è dedicata da Francesco a quanti hanno sempre creduto in lui e lo hanno aiutato a raggiungere tali livelli, dalla Sancascianese Ciclismo nelle due annate da esordiente, al Team Valdinievole dove trascorse due stagioni da allievo, quindi il primo anno da juniores con lo Stabbia Ciclismo prima di scegliere la squadra lombarda per il 2025. A Castelfiorentino dove il ciclismo ha sempre avuto protagonisti, campioni e campionesse, è stato grande l’entusiasmo per un giovane che ha intrapreso la strada giusta, seppur ancora lunga e difficile.

Antonio Mannori