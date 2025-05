Il titolo regionale di Ballerini e il trionfo sulle strade laziali. Team Vangi: domenica super

Nella domenica trionfale del Team Vangi di Calenzano non c’è stato solo il titolo toscano del campigiano Mattia Ballerini grazie al secondo posto di Bagnolo, ma anche l’autentico dominio e trionfo nel campionato laziale svoltosi in provincia di Latina, con il successo di Raffaele Cascione e con la maglia finita sulle spalle di Andrea Tarallo, al suo primo anno nella categoria juniores. Il presidente Fabrizio Vangi che abbiamo incontrato a Bagnolo si "lamentava" un po’ dei tanti secondi posti, anche se le vittorie non sono certamente poche a questo punto della stagione.

Dopo questa domenica di festa il presidente Vangi avrà cambiato pensiero, la squadra continua ad essere protagonista e intanto con un paio di atleti che gareggiano nella categoria allievi c’è già l’accordo per il prossimo anno. Insomma, si vince oggi affermano a Calenzano ma come è giusto che sia si pensa già al futuro.

Nella gara toscana di Bagnolo oltre alla maglia di campione toscano conquistata dal fiorentino Ballerini, autore di una gara eccellente e maiuscola, sempre in primo piano nel fronteggiare gli altri atleti toscani pretendenti al titolo 2025, anche la bella prova di Luca Nicoloso giunto quinto, mentre nella prova regionale nel Lazio sembrava di essere a una cronometro a squadre in quanto negli ultimi chilometri e sul traguardo si sono presentati in cinque con la stessa maglia del sodalizio di Calenzano con un vantaggio di oltre un minuto sugli inseguitori. Niente volata e successo di Cascione su Tarallo (neocampione regionale del Lazio), Petrolati, Scottoni e Serangeli in un vero e proprio show.

Antonio Mannori