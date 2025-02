Il tradizionale ritrovo. Sozzigalli, ecco la 51esima sfida. Una folta schiera di campioncini

Tradizionale appuntamento a Soliera per la presentazione della U.C.Sozzigalli presieduta da Francesco Guaitoli che sarà al via della stagione n° 51 con una folta schiera di Giovanissimi con la presenza degli amministratori Tania Meschiari e Ilaria Malavasi di Bomporto, dove la società ha in gestione uno splendido Bike Park per l’attività dei ragazzi in sicurezza Angelo Bruno di Soliera, Mirella Lugli di Carpi. Lisa Secchia di Mirandola,Roberta Lanza e Gianni Monari di Soliera la presidente della commissione regionale dello sport Maria Costi e per la federciclismo il presidente regionale PieluigiDde Vitis ,la consigliera Milena Cavani ed il presidente provinciale Enzo Varini, Questi i i Giovanissimi premiati PG Bianca Bulgarelli ed Andrea Parisi,G1:Giulia Mogaveri,Samuele Giovanelli e Lorenzo Mogavero,G2: Chiara Parisi,Antonio Mogavero,Mattia Commentale,Zerubabe Perrone;G3:Mattia Baldi,Riccardo Goldoni,Amngelica Basaglia,Simone Tirini;G4:Thomas Bellentani;G5 Diego Codelupp,Antonio Mandarino,Alessandro Russo,Mattia Maugeri,Matteo Frignani; G6: Aurora PetruccimVasyl Butsan,Samuele Bulgarelli e Riccardo Cavalli con diesse Fabio Parisi e Roberto Barbieri. Nel corso della stagione saranno organizzate gare per Giovanissimi ed il tradizionale Trofeo Sportivi di S.Martino per juniores a S,Martino di S,Prospero.

a.g.