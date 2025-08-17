Il trofeo Castellucci di ciclismo. Brilla a Fiuminata l’umbro Paganelli

Lo sprint a tre consegna a Giacomo Paganelli (rossobianco del Città di Castello) il Trofeo Castellucci. Con il quarto posto, Davide Sdruccioli (giallorosso della Recanati – Marinelli Cantarini) allunga in testa al Poker Leopardiano, che ora guida da solo, con buon margine sul primo degli inseguitori. Tagliano l’ambito traguardo fiuminatese 43 dei 71 allievi al via (82 iscritti in formula interregionale). La media sul fluido tracciato di 79,400 Km è esplicita intorno al valore ed all’impegno agonistico dei contendenti, speranze quindicenni-sedicenni di qualificate scuole ciclistiche.

Il Trofeo Sirio Castellucci - Gara Alta Valle del Potenza perviene alla 43ª edizione della celebrata classica ferragostana, per l’organizzazione della ‘quarantenne’ Recanati - Marinelli Cantarini, del comune di Fiuminata e della Pro Loco Fiuminata. Il montepremi è impreziosito dal Gran Premio Cantarini Meccaniche e dai Trofei Memorial Arnaldo Lebboroni, Giovanni Grelloni, Mario Marinelli. Patrocina la Federciclismo Marche, rappresentata in primis dal presidente regionale Massimo Romanelli, affiancato dal presidente provinciale Francesco Baldoni.

L’appassionante sfida si risolve nella fuga operata dagli esponenti di tre delle formazioni più attese, in odore d’arrivo. Fuggono l’umbro Giacomo Paganelli (Città di Castello), il romagnolo Gioele Tentoni (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica) e il marchigiano Giammario Conti (Petrucci - Zero24 Cycling Team - Chiaravalle), che chiudono nell’ordine in volata. Ad una manciata di secondi e ad una cinquantina di metri, il polivalente e continuo Davide Sdruccioli termina in quarta posizione, incamerando punti preziosi (e forse risolutivi) per la classifica del circuito leopardiano, che ora guida a quota 20 punti (sesto, terzo, quarto nelle prime tre prove) con sei lunghezze su Tintoni.

Ordine d’arrivo: 1.Giacomo Paganelli (U.C. Città di Castello) km 79,400 in 1h56’10“, media 41,010 km/h; 2.Gioele Tentoni (Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica); 3.Giammario Conti (Petrucci - Zero24 Cycling Team); 4.Davide Sdruccioli (Recanati - Marinelli Cantarini); 5.Michele Berardi (Fiumicinese FA.I.T. Adriatica); 6.Giacomo Zanella (Petrucci - Zero24 Cycling Team); 7.Vittorio Longari (Città di Castello); 8.Samuele Moretti (Foligno Cycling Team); 9.Riccardo Anelli (Fiumicinese Fa.I.T. Adriatica); 10.Giorgio Bramini Goretti (Gubbio Ciclismo Mocaiana).

Umberto Martinelli