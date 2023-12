Il via il 7 luglio. Partirà dalla Lombardia il Giro d’Italia Women 2024

Partirà dalla Lombardia, per l’esattezza da Brescia, il prossimo 7 luglio, l’edizione numero 35 del ‘Giro d’Italia Women 2024’. La gara ciclistica più amata e seguita si chiuderà all’Aquila domenica 14 luglio, dopo 8 tappe e 856 chilometri percorsi tra Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Umbria.

Si inizia, dunque, da Brescia per poi passare nelle splendide località del Mantovano, tra cui Sabbioneta. In tutto tre tappe, le prime, nella nostra regione, che ha il maggior numero di tesserati in Italia (oltre 22mila nelle 635 società). "Una corsa che possa offrire occasioni a tutte le atlete - spiegano gli organizzatori -. Partiamo con una cronometro abbastanza lunga per creare distacchi in ottica classifica generale. Dopo tappe che vedranno protagoniste le sprinter e le cacciatrici di tappe, arriverà il terribile trittico finale in Abruzzo con gli oltre 3600 metri di dislivello il giorno del Blockhaus".

"Questa edizione del Giro d’Italia in rosa - afferma il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport, Lara Magoni, - sarà straordinaria anche perché è l’ultimo evento pre olimpico visto che il 27 a Parigi ci sarà la prima prova a cronometro olimpica 2024. Questa è una gara seguitissima dal pubblico, anche la tappa a Brescia a cronometro, farà la differenza su questo giro".