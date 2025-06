IN SCIA. Il fratello Matteo campione lombardo

A casa Turconi, Filippo non è l’unico con ambizioni di diventare un grande ciclista. C’è anche il fratello minore Matteo, classe 2007, secondo anno nella categoria juniores alla Bustese Olonia. Corridore completo, è uno specialista delle salite come dimostrano le quattro vittorie stagionali: al Giro della Castellania di Pettenasco, alla Fagnano Olona-Brinzio, a Sarezzo e al campionato lombardo di Puegnago nel Bresciano. Matteo ha seguito lo stesso percorso di crescita che ha portato Filippo al professionismo partendo con i colori della Ju Green di Gorla Minore per poi approdare alla Bustese Olonia di Busto Arsizio. Di lui dicono un gran bene, che possiede enormi margini di miglioramento. Oltre ad acquisire maggiore consapevolezza nei suoi mezzi, Matteo è cresciuto anche sotto il profilo della gestione tattica, e cura con molta attenzione gli allenamenti e la vita che il corridore richiede. Il prossimo anno probabilmente finirà per affiancare Filippo alla VF Group Bardiani Csf Faizanè come professionista.

Dan.Vig.