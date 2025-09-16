In Spagna. Vuelta, Pellizzari chiude sesto. Ma sfuma la maglia bianca

La Vuelta, il giro ciclistico di Spagna, è ufficialmente in archivio. La passerella finale di Madrid è stata annullata per via delle manifestazioni pro-Palestina e il danese Jonas Vingegaard (team Visma – Lease a Bike) ha vinto la corsa a tappe – l’ultima della stagione – davanti al portoghese Joao Almeida (UAE Emirates) e al britannico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling). Sesto posto assoluto per l’azzurro Giulio Pellizzari, superato in extremis dallo statunitense Matthew Riccitello sia nella top 5 overall che in vetta alla graduatoria dei giovani. Ma il forte ciclista camerte torna a casa con un record storico. Il piazzamento nella corsa spagnola – dove, lo ricordiamo, Pellizzari ha vinto una tappa e solo nell’ultima frazione di montagna ha perso la quinta piazza e la "maglia bianca" - ha permesso al portacolori della "Red Bull-Bora-hansgrohe" di replicare esattamente il risultato che aveva conquistato a maggio al Giro d’Italia. Pertanto, il "nostro" promettente Giulio ha chiuso entrambi i Grandi Giri nella top 10. Riuscendoci a 21 anni e 298 giorni, lo scalatore di Camerino è così diventato il più giovane corridore di sempre a concludere due "GT" nei primi dieci posti nel corso della stessa stagione. Come evidenziato da "Cycling Statistics", Pellizzari ha migliorato di nove mesi il risultato ottenuto dal neerlandese Marinus Wagtmans che nel 1969, dunque ben 54 anni fa, concluse al terzo posto la Vuelta di Spagna e al sesto posto il Tour de France di quell’anno, riuscendoci a 22 anni e 206 giorni. In questa statistica Giulio Pellizzari ha fatto meglio di quasi un anno anche rispetto a un grande del ciclismo italiano quale Felice Gimondi che nel 1965 fu terzo al Giro e primo al Tour a 22 anni e 288 giorni.

m. g.