Ciclismo, tornano le iniziative al convento dei Padri Carmelitani

Sesto Fiorentino, 19 ottobre 2025 - Torna il ciclismo nel rispetto della tradizione al convento dei Padri Carmelitani a Santa Lucia alla Castellina alle pendici di Monte Morello nel comune di Sesto Fiorentino. Tre sono le manifestazioni in programma che vedranno la presenza di tanti personaggi del ciclismo, fra atleti di ieri e di oggi, dirigenti e addetti ai lavori. Domenica 26 ottobre è in programma il 45° Ritrovo annuale dei giudici di gara e direttori di corsa del ciclismo toscano organizzato con grande impegno da Maurizio Colligiani con un programma che prevede la celebrazione della Santa Messa alle 10,30, una serie di premiazioni e il pranzo sociale. Domenica 23 novembre invece il Gruppo Amici del ciclismo presieduto da Luca Limberti organizzerà la festa del ciclismo con l’annuale premio “Coraggio e Avanti” presenti numerosi personaggi del ciclismo di ieri e di oggi che saranno premiati nella splendida chiesa del Monastero della Castellina. Infine il 15 febbraio 2026 si svolgerà l’annuale raduno delle Glorie del Ciclismo Toscano, gruppo presieduto dall’ex corridore fiorentino Roberto Poggiali e con Giuliano Passignani nelle vesti di appassionato coordinatore del simpatico ritrovo.