Iperfinish dominatrice. Agnini vola in classifica

Una stagione allievi in Toscana dominata dalla corazzata Iperfinish Fabbri che ha iniziato a vincere a marzo per proseguire fino a ottobre. Ventitré sono i successi riportati e 61 i piazzamenti conseguiti dal secondo al quinto posto con le vittorie anche dei tre titoli regionali, quello della prova in linea con Emanuele Favilli a Pieve a Fosciana, ed i due a cronometro individuale in montagna da Monsummano Terme a Montevettolini e in pianura nel Parco delle Cascine a Firenze con Edoardo Agnini.

Quest’ultimo ha concluso al primo posto della classifica di rendimento e con netto vantaggio in virtù oltre che delle sette vittorie anche degli undici secondi posti. Da rimarcare che Agnini in campo nazionale ha concluso la stagione con gli stessi punti di Andrea Endrizzi e che risulta secondo nella graduatoria in quanto ha vinto una gara in meno rispetto al bravo atleta veneto.

Un Agnini bravissimo, costante e dietro di lui in classifica i bravi e preziosi compagni di squadra, Spanio, Luci, il campione toscano in linea Favilli, Roggi e Mori che occupano nell’ordine gli altri primi posti. Un gruppo affiatato, vincente, che ha continuato a stupire gara dopo gara. Questa dunque la classifica finale di rendimento di categoria con i primi sei posti della stessa occupati da atleti della Iperfinish Fabbri. 1° Edoardo Agnini (Iperfinish Fabbri) con 112 punti; 2° Spanio 58; 3° Luci 46; 4° Favilli 31; 5° Roggi 30; 6° Mori 21; 7° Kolarski 14; 8° Leonetti 14; 9° Fogli 13; 10° Bacci 12.

Antonio Mannori