Ivano Fanini e i campioni del ciclismo celebrati al Premio Fedeltà allo sport

Ivano Fanini ha ritrovato il suo passato al "Premio Fedeltà allo sport" di Valter Nieri. Il ciclismo è stato protagonista della serata delle sfingi d’oro, con tre campioni che appartengono alla storia più gloriosa: Giuseppe Martinelli, uno fra i dirigenti più vittoriosi al mondo, avendo portato al successo Marco Pantani; Vincenzo Nibali e Fabio Aru, ma fornendo consigli utili anche a Mark Cavendish nel finale di carriera. Curioso l’ episodio che ha raccontato il diesse bresciano di fronte a Fanini che risale alla fine degli anni ‘70, quando il patron lucchese, prima di fondare le sue squadre professionistiche, già faceva lo sponsor ad appena 22 anni alla San Giacomo. Un Martinelli in versione ciclistica che, da giovanissimo, indossava quei colori e si proponeva come buon velocista.

"Fanini – ha detto – mi promise 500mila lire in caso di vittoria nel circuito di Cecina. Vinsi, bussai cassa e riscossi. La cosa strana e, forse, unica, in quegli anni, è che un sponsor si offrì per donare un premio che, solitamente, viene promosso dal presidente della società ciclistica".

Martinelli e Ivan Quaranta, attuale responsabile azzurro della velocità su pista e l’ex ciclista Walter Brugna – che a Capannori in maglia Fanini ha raccolto tanti prestigiosi successi – , sono stati accolti dal pubblico del "Fedeltà" con una standing ovation, perché i loro nomi rimangono indelebili nella storia di questo sport.

Quaranta, da ciclista campione del mondo "Juniores", ha ricordato i suoi trascorsi in maglia Fanini e le sue numerose vittorie su strada da buon velocista qual era, come le sei tappe vinte al Giro, dimostrando, a quei, tempi grande potenza muscolare, spunto veloce e capacità di mantenere alta la velocità in brevi tratti, come quando superò allo sprint anche il grande Mario Cipollini. Ma la forza esplosiva la dimostrò in pista Walter Brugna. La sua fu una carriera in crescendo nel settore del mezzofondo su pista, conquistando, in maglia Fanini, la medaglia di bronzo a Gand, nel 1988.

Massimo Stefanini