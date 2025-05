Koshi Narita trionfa al Gran Premio Città di Cortona: prima vittoria giapponese in Toscana

Non era mai successo prima in Toscana almeno a nostra memoria, che a vincere una gara nella nostra regione fosse un atleta giapponese. Autore della prodezza, Koshi Narita, studente, 18 anni a agosto. L’evento storico nel pomeriggio del Primo Maggio a Mercatale di Cortona nel tradizionale Gran Premio Città di Cortona dove l’atleta orientale ha regolato in volata quattro compagni di fuga. Sulla sua maglia le scritte di sponsor anche toscani, come la Neri Sottoli di Cerbaia di Lamporecchio di Alessio e Stefano Baronti, e l’Hopplà di Claudio Lastrucci, oltre al legame con il Team Franco Ballerini di Pistoia.

"Stiamo seguendo questo giovane – afferma il direttore sportivo della Ballerini Luca Scinto – che non ha ancora 18 anni essendo nato il 6 agosto 2007, e nel prossimo mese di luglio lo tessereremo per il nostro sodalizio. Un giovane interessante dotato di spunto veloce che gli ha permesso di imporsi in Valdichiana". Correrà ancora in Toscana nei prossimi giorni? "Domani domenica sarà al via del Gran Premio Calzaturifici e Calzifici a Stabbia di Cerreto Guidi, dove dopo il successo del 1° maggio in provincia di Arezzo sarà particolarmente atteso da tutti".

Il vincitore, felicissimo dopo il traguardo, ha alzato la bicicletta in aria tra gli applausi degli sportivi. Alla gara aretina era presente anche il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Luca Menichetti, che ha apprezzato e applaudito come gli sportivi presenti e gli organizzatori della competizione e la prodezza del giovane atleta orientale.

Narita ha battuto in volata il fiorentino Mattia Ballerini e l’emiliano Luca Fabbri entrambi del Team Vangi Calenzano. Il successo del giapponese ha suscitato ammirazione e già subito è stata decisa un’iniziativa. Domani domenica a Stabbia, dove è in programma nel pomeriggio la gara Juniores (partenza ore 15), Narita sarà festeggiato, mentre lunedì 5 in mattinata presso la ditta Neri Sottoli a Cerbaia di Lamporecchio sarà premiato dal presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Luca Menichetti. Mercoledì 7 infine è prevista la sua partenza per il Giappone per gli impegni scolastici, in attesa a luglio del suo ritorno.

Antonio Mannori