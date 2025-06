La Chianina Uba: successo per la prima edizione dell'evento gravel in Valdichiana

MARCIANO DELLA CHIANAIn centocinquanta da tutta Italia sui pedali sulle strade più belle della Valdichiana. Su biciclette gravel sono partiti ieri da Marciano della Chiana e hanno attraversato un territorio che spazia tra Civitella, Gargonza, Monte San Savino, Lucignano e Foiano, mentre questa mattina sono pronti a rimettersi in sella dalle 8.30 per dirigersi verso Pozzo della Chiana, Cortona, Montecchio e Castiglion Fiorentino. Si tratta della prima edizione de La Chianina Uba-Unconventional Bike Adventure che, organizzata dall’associazione La Chianina Asd insieme alla community GravelAlò, si è rivelata fin da subito un esperimento riuscito in termini di partecipazione e di coinvolgimento di appassionati giunti da ogni zona della penisola. La Chianina Uba è un evento unico nel panorama nazionale – ha ricordato Luca Malentacchi della community GravelAlò – perché siamo andati a inserire una manifestazione gravel nel contesto di una vera e propria festa paesana, con il pedalare lento e consapevole che permette di respirare il piacere di stare insieme, condividere una passione e vivere un territorio con tutte le sue tradizioni". Uba, infatti, è un’avventura non convenzionale dove conta più il viaggio della meta, più la condivisione del cronometro, più l’emozione del paesaggio della performance. Il fine settimana è stato aperto nella serata di venerdì con il ritrovo che è stato seguito dall’aperitivo, dalla cena con specialità tipiche della vallata e dalla musica in piazza, poi i centocinquanta presenti si sono messi sui pedali per vivere la Valdichiana attraverso due itinerari ad anello con partenza e ritorno da Marciano tracciati direttamente da Luca Malentacchi della community GravelAlò. La conclusione sarà fissata in occasione della Festa della Repubblica di lunedì 2 giugno, con i partecipanti che potranno restare in Valdichiana per un’ulteriore pedalata in solitaria, aggiungendo così un’ultima avventura a questo lungo weekend dedicato alle due ruote. La Chianina precede di una settimana "La Chianina Ciclostorica" che, giunta all’undicesima edizione, è fissata da venerdì 6 a domenica 8 giugno, dando vita a un vero e proprio festival del ciclismo in tutte le sue diverse declinazioni.

La.Lu.