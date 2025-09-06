La classica di domani: Cingolani il favorito. Coppa "Dino Diddi» 200 allievi allo start

AGLIANALa 77esima edizione della Coppa Dino Diddi allievi, che si corre in questa prima domenica di settembre ad Agliana su un percorso inedito, può essere definita una classica nazionale e pure internazionale, vista la presenza di 17 giovani stranieri, 14 sloveni, due ucraini ed un lettone. I toscani che da otto anni non la vincono (l’ultimo fu l’aretino Enrico Baglioni nel 2017) sono 36 (presenza limitata per la concomitanza con un’altra gara in Valdarno) mentre quasi 150 (in pratica tutti i migliori capitanati dal tricolore Cingolani) coloro che provengono da tutta Italia. Uno schieramento di eccellenza per una sfida che non ha imitazioni. Ci sono le Rappresentative di Marche, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Bolzano, Trento e Piemonte.

Oltre al marchigiano Tommaso Cingolani favori del pronostico per Ceccarello, Alessiani, Fiorini, Dell’Olio, Bordignon, Longo, Gugnino, Paris, Brustia, Bramini Goretti, Ferraro, Otonicar e un altro paio di sloveni, i toscani Agnini, Spanio, Fogli, Favilli, Roggi. Il G.S. Dino Diddi con Vettori, Mangoni, Taffini, Natali, Acciai, Gigliotti ed i loro collaboratori hanno voluto dedicare questa edizione al grande campione pistoiese Loretto Petrucci, vincitore della prima Coppa Diddi nel 1948. Per la gara piena collaborazione del Comune di Agliana, delle Associazioni e dei vari sponsor.

Quanto al percorso, è la novità dell’edizione 2025: lungo 89 chilometri con tre giri attorno ad Agliana in avvio di 7 chilometri ciascuno dopo il via ufficiale (ore 14,30) da Ponte alla Trave (ritrovo al Parco Pertini presso la Bocciofila Aglianese), quindi le strade della Provincia di Prato con tre giri del Circuito Mediceo di 14 chilometri e mezzo da Casa Rossa a Seano, la salita verso Carmignano, La Serra, Variante Comeana, Poggio a Caiano, Poggetto, Casa Rossa. Al termine del terzo giro il tratto finale per raggiungere Olmi, La Ferruccia, Spedalino, Ponte alla Trave e l’arrivo su rettilineo del Viale Roma poco dopo le 16,30.

Antonio Mannori