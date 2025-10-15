La Coppa del mobilio a Masciarelli. A Regnanti la prova in linea

La 73^ Coppa del Mobilio-Memorial Silvano Marchetti a Ponsacco ha chiuso come da tradizione la stagione ciclistica su strada in Toscana. Tre i vincitori nell’ambito della 73^ Coppa del Mobilio. Il primo acuto nella prova in linea del campione toscano élite il valdarnese Matteo Regnanti che ha regolato sul lungo rettilineo di via Vanni i compagni di fuga Biancalani, Masciarelli e il danese Nordal. La storia della corsa è stata scritta da 12 atleti andati in fuga dopo 20 km e con il gruppo che ha perso sempre più terreno. Nel finale restavano in quattro al comando e Regnanti si aggiudicava la gara con il gruppo a 5 minuti. Prima della partenza il sindaco di Ponsacco Gabriele Gasperini con i dirigenti della Ciclistica Mobilieri ha premiato i cinque atleti della società locale ammessi con una deroga alla corsa. La cronometro del pomeriggio a oltre 50 di media, è stata vinta dal bergamasco Marco Manenti sempre del Team Hopplà; per lui nona vittoria e 18^ per la società toscana di patron Lastrucci che ha seguito da vicino la prestazione di Manenti. In seconda posizione, l’abruzzese Stefano Masciarelli dell’Aran Cucine Vejus che grazie al vantaggio acquisito al mattino è risultato al primo posto nella classifica finale della Coppa del Mobilio che teneva conto dei tempi realizzati dagli atleti nelle due gare. Ordine di arrivo: 1) Matteo Regnanti (Team Hopplà) km 124, in 2h44’16", media km 45,297; 2)Andrea Biancalani (Beltrami Tsa); 3)Stefano Masciarelli (Aran Vejus); 4) Mattias Nordal (Pistoiese) a 32"; 5) Leonardo Di Santo(Aran Vejus); 6) Spanio; 7) Burani; 8) Lucca; 9) Innocenti; 10) Senesi. Arrivo (crono): 1)Marco Manenti (Team Hopplà) km 32,800, in 39’20", media km 50,034; 2) Stefano Masciarelli (Aran) a 2’05"; 3) Mattia Nordal (Pistoiese Team) a 2’24". Classifica combinata: 1) Stefano Masciarelli (Aran Cucine Vejus); 2) Nordal a 19"; 3) Regnanti 49"; 4)Biancalani a 2’32"; 5)Manenti a 2’59".

Antonio Mannori