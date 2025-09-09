Acquista il giornale
La festa dei giovanissimi al Gp Pubblica Assistenza

Grande partecipazione al XXIII Trofeo “Ivo Montagni“ sulle strade di Limite

di ANTONIO MANNORI
9 settembre 2025
Festa dei giovanissimi nel 23° Gp Pubblica Assistenza Croce d’Oro-Trofeo Ivo Montagni sul circuito di Limite sull’Arno, una delle gare più longeve della categoria che si disputano in Provincia di Firenze, presenti 109 concorrenti. La gara è stata organizzata dall’U.C. Empolese con la collaborazione della Maltinti Banca Cambiano e il patrocinio del comune di Capraia e Limite, presenti il sindaco Alessandro Giunti e il vicesindaco Edoardo Antonin.

Le classifiche – Categoria G1: 1)Gregorio Giglio (Team Fabiana Luperini); 2)Mattia Papini Grotti (Pol. Albergo); 3)Ettore Bartoli (MB Academy). Cat. G2: 1)Esteban Palumbo (Coltano Grube); 2)Leonardo Coradeschi (Po. Albergo); 3)Duccio Taddei (Vc Empoli). Cat. G3: 1)Tommaso Leoncini (Team F. Luperini); 2)Lapo Bartalucci (Olimpia Valdarnese); 3)Riccardo Castaldo (Butese). Cat. G4: 1)Bryan Palumbo (Coltano Grube); 2)Gabriele Grandi (idem); 3)Tommaso Coradeschi (Pol. Albergo). Cat. G5: 1)Leonardo Conti (Aquila); 2)Giovanni Del Sala (Cicl. Figlinese); 3)Christian Bartoli (MB Academy). Cat. G6: 1)Christian Velaj (Club Appenninico); 2)Giulio Vannucci (Vaiano Bike); 3)Giovanni Lovisi (Coltano Grube).

Settore femminile: Serena Bartolozzi (Olimpia Valdarnese), Chiara Conforti e Sofia Bacci (Team Fabiana Luperini), Nicole Raglianti (Butese), Giorgia Quiriconi (Uc Donoratico).

Antonio Mannori

© Riproduzione riservata

