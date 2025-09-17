La Maltinti centra il podio. Crescioli è terzo allo sprint

Nell’ultimo weekend non essendo in programma in Toscana gare per élite e under 23, l’empolese Maltinti Lampadari-Banca Cambiano ha scelto due gare in Lombardia con la propria formazione diretta dallo staff tecnico con i direttore sportivi Leonardo Scarselli, Tiziano Antonini e Alfredo Luddi. Nella prima prova a Livraga in provincia di Como, si è registrata una conclusione allo sprint e con la quarta posizione per il massese della Maltinti Romeo Alessandro Zanetti, una delle punte veloci della formazione empolese di via Carraia. Zanetti non ha trovato in volata il varco giusto altrimenti avrebbe potuto terminare anche sul podio.

Il giorno seguente l’appuntamento era a Marmirolo in provincia di Mantova, in una prova condotta a una media frenetica risultata al termine della gara di km 45,684. L’alta velocità non ha permesso di promuovere fughe, così la conclusione si è registrata a ranghi compatti e Giosuè Crescioli è finito sul podio con il terzio posto. Due risultati quantomeno stimolanti per i due corridori della Maltinti Banca Cambiano in vista dell’ultimo mese di attività che in Toscana si chiuderà (la conferma degli organizzatori della società Ciclistica Mobilieri è di questi giorni) martedì 14 ottobre con la classica “Coppa del Mobilio“ a Ponsacco, la tradizionale manifestazione che, ormai da tempo, prevede la gara in linea al mattino e la cronometro individuale nel pomeriggio per i primi quindici classificati della frazione mattutina. La Maltinti cercherà di essere protagonista da qui fino alla fine onorando ogni appuntamento e puntando sempre al massimo risultato.

Antonio Mannori