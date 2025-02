La new entry. Ecco ’Pump track’, il team di Vezzali

A Soliera assieme alla Sozzigalli è stata presentato il Team Pump track Modena nuova branca del ciclismo che stà riscuotendo un buon successo non solo tra i giovani. Il Team fondato da Michele Vezzali con un buon passato di ciclismo agonistico giovanile con il glorioso G.S,Fulgor Vignola ed ora tra i master al Novi Sad ha presentato l’organico societario per la stagione 2025 oltre a far vedere sullo schermo della Polisportiva Solierese le caratteristiche della specialità.

Riccardo Bernardini è stato eletto presidente con Giovanni Ferrari vicepresidente, Paolo Benassi segretario e consiglieri Diego Paoletti,Gianluca Berti e Michele Vezzali. Difenderanno i colori gialloblù per l’imminente stagione Giulio Fasset Boffa,Manfredi Montaperti,Daniele Paoletti,Sebastiani Ascari,Thomas Calzolari,Simone Tacchini, Filippo RicciVincenzo Amato. GiacomiDondi,Michele Iosa,Mattia Malmusi,Mattia Frascaro, Gabriel Reynoso Nova,Leonardo Galasso,Melissa Marzola,Gabriele Tacchini,Davide Tazzioli,Guido Martinelli,Nikita Montavoi e Lorenz Poltronieri. Il team sotto la spinta del fondatore Michele Vezzali è già stato protagonista di esibizioni al Parco Enzo Ferrari.