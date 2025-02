La pattuglia della Salus: "Talenti per ogni terreno"

Svelata la versione 2025 della Salus Ciclistica Seregno: schierati 40 corridori suddivisi nelle categorie Giovanissimi, Esordienti, Allievi e Juniores. Ricostruita in soli due anni dal presidente Marco Moretto, alla cerimonia hanno risposto 400 fra corridori, tecnici, ex atleti della Salus, massaggiatori, meccanici, dirigenti, tifosi e gli ex professionisti Alberto Volpi, Vladimir Belli, Valerio Tebaldi, Gianni Motta, Enrico Maggioni, Marcello Bergamo, Gianluca Sironi, Massimo Santambrogio e Giancarlo Casiraghi. Tutti raccolti nel ricordo del presidentissimo Giuseppe Meroni (scomparso nel 2000) che meglio di ogni altro ha guidato e rappresentato in 40 anni i colori gialloblù. Una maglia onorata dagli ultimi trionfi della squadra giovanile che a gennaio ha conquistato due titoli tricolori di Ciclocross a Follonica nel Grossetano. "Il segreto di questo team è dare tutto per continuare a crescere", le parole del presidente Moretto, uno che ha corso con la maglia della Salus. Così da quest’anno circoleranno in gruppo le maglie gialloblu di ben quattro categorie Non succedeva da un ventennio, oggi è realtà. Fiore all’occhiello è senza dubbio la squadra juniores diretta dall’ex professionista Danilo Napolitano, che in carriera ha vinto 52 gare. Al suo fianco, Enrico Maggioni che dall’alto della sua lunghissima esperienza guiderà gli atleti verso un miglioramento certo. La formazione è composta da Guglielmo Maria Balconi, Alessandro De Rosa, Nicolò Grini, Daniel Lo Iacono, Daniele Longoni, Leonardo Martuscelli, Alberto Roda, Nicholas Ferrone, Emanuele Savio e Alessandro Talon.

Un mix ideale per poter emergere su tutti i terreni di gara. Compongono invece la pattuglia degli allievi, che sarà diretta da Carlo Barlassina e Stefano Ferrone, i giovani Edoardo Colombo, Domenico Cosentino, Tommaso Erba, Giorgio Migliorisi, Giulio Gilberto Moretto, Mattia Radice, Enrico Mugnoni e Tommaso Zorzut. Il debutto in gara per gli juniores è previsto a Volta Mantovana domenica 2 marzo.