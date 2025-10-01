La Ruota d’Oro incorona Brookes. Successo in volata per il britannico

di Andrea Lorentini

Dominio straniero nella 55esima edizione della Ruota d’Oro. Sul traguardo Bracciolini si è imposto, al termine di una volata a due, il britannico Joseph Brookes. Il corridore che gareggia per la formazione francese AVC Aix Provence Dole iscrive, così, il suo nome in un albo d’oro di prestigio nel quale figura, tra gli altri, quello di un mito del ciclismo come Gino Bartali. Brookes ha superato allo sprint, dopo un contropiede a due nel finale, il danese Alfred Grenaae della General Store Essegbi F.lli Curia. Completa il podio il francese Antoine L’Hote della Decathlon AG2R La Mondiale Development Team, arrivato ad una manciata di secondi dal duo di testa. Quarto e primo degli italiani Mattia Negrente (XDS Astana Development Team) che ha regolato il gruppetto degli inseguitori.

La classica internazionale, riservata alla categoria under 23 e valida anche come 93° Gran Premio Festa del Perdono, ha regalato spettacolo ai tanti appassionati presenti lungo la strada con un corsa animata fin dalla battute iniziali. La gara si è, di fatto, delineata nel suo sviluppo già dopo pochi chilometri quando è andata via una fuga di quindici corridori. Il gruppo ha tardato nella reazione tanto che i battistrada hanno guadagnato fino ad un vantaggio di cinque minuti. I vari strappi lungo il percorso hanno, poi, fatto ulteriore selezione e la fuga originaria si è ridotta ad un drappello di sei atleti.

All’inizio dell’ultimo giro l’azione decisiva. Brookes, Grenaae e L’Hote si avvantaggiavano sul resto dei contrattaccanti. Sul muro di Monticello, penultima asperità di giornata, e sullo strappo finale di Cicogna rimanevano davanti solo il britannico e il danese. Sul rettilineo di viale Europa Brookes regolava allo sprint allo sprint Grenaae conquistando il successo. Per il secondo anno consecutivo, dunque, la Ruota d’Oro parla straniero dopo il trionfo del russo Ermakov nel 2024. Ottima l’organizzazione guidata da Roberto Magini ed Ercole Mealli capaci di portare al via ben 35 squadre di cui diverse straniere per un totale di 176 iscritti, di cui 160 partenti. Da segnalare la presenza, tra gli altri, degli ex professionisti Rinaldo Nocentini, idolo di casa e maglia gialla al Tour nel 2009, e Giovanni Visconti, tre volte tricolore in carriera. L’appuntamento è già per il prossimo anno. conquistando il successo.

Ordine d’arrivo: 1) Joseph Brookes (AVC Aix Provence Dole) Km 173, in 3h 58’39’’, media km 43,495; 2) Alfred Grenaae (General Store Essegibì F.lli Curia); 3) Antoine L’Hote (Decathlon AG2R La Mondiale) a 13’’; 4) Mattia Negrente (XDS Astana Development Team) a 18’’; 5) Filippo Turconi (VF Group Bardiani CSF Faizanè); 6) Filippo Agostinacchio (Biesse Carrera Premac); 7) Matteo Gialli (Team Hopplà) a 37’’; 8) David Paumann (Team Tirol KTM Cycling); 9) Matthujs De Clercq (Soudal Quick Step Devo Team); 10) Diego Bracalente (MBHBank Ballan CSB Colpack).