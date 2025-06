La società che da tre lustri investe sui più piccoli. Fucina di talenti giovanissimi. Il G. S. Via Nova compie 15 anni

Un primo traguardo importante e significativo quello raggiunto dal G.S. Via Nova, con i suoi 15 anni di impegno, entusiasmo, dedizione e passione per il ciclismo. "Quest’anno celebriamo con orgoglio – si afferma nello staff tecnico e dirigenziale del Via Nova – questo risultato dei tre lustri di attività, ottenuto dalla nostra squadra composta esclusivamente dalla categoria giovanissimi, considerata vera e propria linfa vitale del ciclismo. In un momento in cui il movimento ciclistico nazionale fatica a produrre nuovi talenti, crediamo fermamente che investire nei più piccoli sia la chiave giusta per il futuro".

Gli allenamenti e le gare, infatti all’interno del Via Nova, sono pensati per far crescere i giovani atleti non solo come ciclisti, ma soprattutto come persone all’insegna del sano divertimento e dello spirito di squadra, una scuola di vita. Vediamo l’organico del Via Nova, guidato dal presidente Renzo Diolaiuti e dal vicepresidente Franco Mazzoncini, con un’esperienza di oltre 60 anni in questo settore, conosciuto da tutti con il soprannome di "Pinze".

Fanno parte del consiglio Maurizio Donati, Giacomo Bercini, Alvaro Morini, Andrea Guidi e Gabriele Signorini, mentre Stefano Carmignani e Patrizio Lucchesi sono i direttori sportivi, aiutati dall’accompagnatrice Alessia Guidi. I giovanissimi sono Andrea Rizzo e Lorenzo Stefania della categoria MPG. Marco Iannotta, Primo Selvaggi, Francesco Stefania, Brando Ferretti, Francesco Maria Magliola e Fabio Rosellini.

I Giovanissimi hanno iniziato la stagione con impegno e parteciperanno alle manifestazioni toscane previste dal calendario. "Ringraziamo tutti coloro che ci hanno accompagnato in questo percorso dalle famiglie, ai tecnici, ai volontari, agli sponsor – ha concluso lo staff del G.S Via Nova –. Grazie anche ai nostri ragazzi, che ogni giorno ci ricordano perché vale la pena di pedalare insieme".

Antonio Mannori