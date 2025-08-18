La storia. Trogi, il primo modenese in rosa. Stele per lui sul Circuito Pantani

In occasione della denominazione Circuito Marco Pantani nel 40° della sua prima vittoria, alcuni giorni fa, sul tracciato è stata scoperta una stele dedicata a Nello Trogi ciclista professionista di Piandelagotti dal 1935 al 1940 la cui storia è stata riportata alla luce grazie all’interessamento di Ferdinando Lunardi. La ricerca di Lunardi ha origini da quando frequentava la Ragioneria a Modena: in quel periodo i giornali sportivi e i compagni di classe celebravano Romeo Venturelli come primo ciclista modenese ad aver indossato la maglia rosa al Giro d’Italia. Lunardi, ritornato nella sua Piandelagotti, oltre a rifondare lo Sci Club locale con tante iniziative nazionali, ha svolto ricerche per rendere giustizia sportiva al suo concittadino. Nello Trogi all’età di 17 anni emigrò dapprima in Corsica e poi in Francia a Marsiglia, dove abitava una sua sorella. In Francia si appassionata al ciclismo tesserandosi per il Velo Club Estaque e tra i dilettanti si aggiudicò numerose gare, passando poi professionista nel 1934; l’anno successivo si impose nel Giro della Corsica vincendo ben 5 tappe. Nel 1936 si impose nel Criterium du Midi, ma è vestendo la maglia del francese Terrot che nel 1937 coglie la sua più grande soddisfazione sportiva, vincendo la prima tappa del 25° Giro d’Italia dopo una fuga solitaria e conquistando, anche se solo per un giorno, la maglia rosa di leader del Giro.

Il 1938 lo vede partecipare al Tour de France nella squadra di Gino Bartali che si aggiudica quell’edizione. Trogi si aggiudicò 8 gare nel 1939 e corse il Giro d’Italia del 1940, il primo vinto da Fausto Coppi. In quel Giro era in gara un altro modenese, Walter Generati di Bomporto, professionista dal ’35 al ’51 con 12 prestigiose vittorie tra i professionisti.

Dopo l’8 settembre 1943 Nello ritorna definitivamente a Piandelagotti e per i suoi trascorsi sportivi - per aver fatto parte della nazionale che al Tour de France vinto da Bartali una vittoria tanto voluta dal regime - fu nominato custode della struttura che ospitava d’inverno la nazionale di sci. Durante le tragiche vicende della seconda guerra in un rastrellamento dei partigiani per motivi molto oscuri venne condotto a Villa Minozzo dove trovò la morte il 21 giugno 1944 "per fatti di guerra", come riportato nell’atto di morte del sindaco e validato dal procuratore della Repubblica di Reggio Emilia.

La storia dell’atleta Nello Trogi è stata ricordata in una serata organizzata da Ferdinando Lunardi condotta da Leo Turrini e con la presenza del pluvittorioso dei professionisti Francesco Moser. L’occasione della scoperta della Stele a Nello Trogi è nelle intenzioni dei frassinoresi per ricordarlo con una iniziativa giovanile coinvolgendo la federciclismo modenese.

Elio Giusti