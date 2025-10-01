Le promesse del ciclismo. Fiorini primo a Recanati

Edoardo Fiorini della Petrucci Zero24 Cycling Team ha vinto la Sarnano-Recanati, una manifestazione dedicata alla memoria di Mario Marinelli, Mario Bravi e Gabriele Piccinini, organizzata dall’Associazione Ciclistica Recanati. La manifestazione si ripropone quale classica per allievi di belle speranze. Alle spalle del vincitore il campione marchigiano in carica e campione ‘leopardiano’ uscente Andrea Gabriele Alessiani. Medaglia di bronzo a Emanuele Morganti, leader della combattività e generoso fuggitivo di giornata. Il quarto posto viene conquistato dall’ucraino Oleksandr Poliushko, che chiude a 38“. Iscritti 89, al via 75 (destinati alla conclusione in tempo massimo 56).

Direzione corsa: Fabio De Carolis, Michele Bravi. Giuria: Maraschi, Borsini, Marinelli, Vitali. I tentativi si susseguono fin quasi dal pronti-via.

Ordine Arrivo: 1.Edoardo Fiorini (Petrucci Zero24 Cycling Team) Km 90 in 2h14’, media 40,299 km/h; 2.Andrea Gabriele Alessiani (Petrucci Zero24 Cycling Team); 3.Emanuele Morganti (Petrucci Zero24 Cycling Team); 4.Oleksandr Poliushko (Ukraine Team) a 38“; 5.Stefano Maria Alessiani (Petrucci Zero24 Cycling Team) a 41"; 6.Davide Sdruccioli (Recanati Marinelli Cantarini) a 50“; 7.Fabio Giuseppe Colaprico (1D+ Un Dente in Più); 8.Michael Casadio (U.S.C. Castel Bolognese); 9.Leonardo Micanti (Foligno Cycling Team); 10.Giulio Vitali (Petrucci Zero24 Cycling Team).

Umberto Martinelli