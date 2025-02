Le promesse dell’Us Biassono. In dodici per scalare le classifiche. Occhi su Armanasco e Longo

Nel ricordo di Ivano Maino, per molti anni alla guida del sodalizio brianzolo nel ruolo di presidente, il team US Biassono ha presentato i 12 atleti della categoria allievi (15-16 anni) che scenderanno in strada a partire dalla fine di marzo. Dopo un 2024 ricco di successi, i tecnici Thomas Cova e Paolo Brugali sono pronti a ripartire con una pattuglia di giovani tutta da scoprire. "L’obiettivo primario è farli crescere e prepararli al salto nelle categorie maggiori - ha sottolineato Cova -. Naturalmente andremo a caccia anche dei risultati lavorando in gruppo e provando a ripetere le soddisfazioni dello scorso anno. La voglia di fare di questi ragazzi non manca ed è avvalorata dal loro entusiasmo e dal loro spirito agonistico".

I dodici sono Raffaele Armanasco, che si sdoppierà tra le gare su strada e quelle in mountain bike, Fabio Carbone, Andrea Carelli, Andrea Corno, Giacomo Genghini, Riccardo Longo, Pietro Lucini, Samuele Matteini, Mattia Migrone, Manuel Riva, Edoardo Spada e Fabrizio Zucchetti. Sulla carta il valtellinese Armanasco è il nome che più di altri offre garanzie. Con due successi su strada nella scorsa stagione e il titolo tricolore di Mountain Bike-Short Track conquistato due anni fa nel Bellunese, Armanasco è un atleta di caratura nazionale e sarà lui il punto di riferimento per i compagni di squadra.

Molta curiosità anche attorno a Riccardo Longo, cremonese di Sergnano, che arriva dalla categoria esordienti dove, con le insegne del Team Serio, ha dimostrato il proprio talento conquistando due titoli italiani consecutivi (2023-2024) oltre a una quarantina di affermazioni.

Danilo Viganò