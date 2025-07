Le prossime gare Il ciclismo si fa in quattro

Quattro momenti significativi per il ciclismo pratese da giovedì 3 luglio a domenica prossima, promossi e organizzati dal C.F.F. Seanese di Francesco e Franco Chiuchiolo. Interessati i comuni di Prato, Poggio a Caiano e Carmignano e le categorie giovanissimi, esordienti e allievi, oltre alla "Pedalata nel ricordo di Giovanni Iannelli" in programma sabato mattina con partenza da Prato e conclusione a Carmignano di fronte al murale di via F. Bicchi che ricorda Giovanni.

Il programma si aprirà nel tardo pomeriggio di giovedì 3 luglio con la 16ª edizione della Coppa Poggio in Vetrina, gara di abilità per giovanissimi con ritrovo in via Nino Bixio a Poggio a Caiano ed inizio della manifestazione alle ore 19.

Sabato mattina la "Pedalata per Giovanni" dove come sempre verranno donate le magliette di Giovanni Iannelli, con partenza alle 9,30 da Piazza del Duomo a Prato e conclusione a Carmignano.

"Questa pedalata è qualcosa di più – dice Francesco Chiuchiolo – è Giovanni che pedala con tutti coloro che vogliono pedalare con lui quel giorno. Questa pedalata è amore, rispetto, tutto quello che a Giovanni è stato tolto da quel 2019".

Domenica 6 luglio la "Giornata Azzurra" si aprirà alle 9,30 con il quinto Memorial Maurizio Poltri, altro dirigente indimenticabile del ciclismo, riservato per la categoria esordienti (partenza unica primo e secondo anno) con la partenza da via A. Soffici a Poggio a Caiano e l’arrivo posto in salita Carmignano di fronte al murale di Giovanni Iannelli dopo 40 chilometri. La gara sarà valevole per il Campionato Provinciale pratese.

Nel pomeriggio di domenica la conclusione delle quattro manifestazioni previste con la disputa della 81^ Coppa Giulio Burci per allievi (anche qui in palio il titolo provinciale pratese) con partenza ed arrivo in via Ardengo Soffici a Poggio a Caiano. Previsti 4 giri pianeggianti e due con la salita da Seano a Carmignano per complessivi 74 km.

Antonio Mannori