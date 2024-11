"Le Velo - L’Europa per lo sport". Lunedì la cerimonia a Scarperia. Premiati Martinelli e Sambinello

Con il patrocinio dei Comuni del Mugello e dell’Ussi Toscana, si svolgerà lunedì prossimo, 2 dicembre, alla Fattoria "Il Palagio" a Scarperia con inizio alle ore 20, la cerimonia della 27esima edizione del Premio Internazionale "Le Velo – L’Europa per lo sport". Anche quest’anno nel rispetto della tradizione sfileranno in passerella grandi personaggi dello sport. Ma oltre alla bravura nel raggiungere certi risultati la giuria tiene conto dell’umanità, dell’impegno e delle serietà dei personaggi scelti.

In primo piano il ciclismo con ben 4 riconoscimenti a Giuseppe Martinelli, Enea Sambinello, Riccardo Magrini ed alla Fondazione Michele Scarponi. Per Martinelli un premio speciale quale dirigente sportivo ed ex ciclista, attivo come direttore sportivo dal 1986. Per Enea Sambinello del Team Vangi Il Pirata, premio quale promettente juniores autore di una splendida stagione. Il Premio Riccardo Benvenuti per un collega giornalista, a Riccardo Magrini, ex ciclista, commentatore televisivo, voce amata del ciclismo di Eurosport, apprezzato per le sue espressioni, i suoi aneddoti.

Infine la beneficienza, nel ricordo della collega Paola Leoni. Quest’anno a ricevere il premio sarà la Fondazione Michele Scarponi che lavora creando e finanziando progetti che hanno come fine la sicurezza per chi va in bicicletta, l’educazione al corretto comportamento stradale. Gli altri premi al running back Cosimo Casati, cresciuto nella squadra di Football Americano Guelfi Firenze, al paratriathlon livornese Gianluca Valori, alla nuotatrice Ginevra Taddeucci, alla Nazionale di calcio di San Marino, penultima nel ranking della Fifa.

Antonio Mannori