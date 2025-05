Legend Cup Capoliveri: Trionfo di Mattia Oliveri nella gara di Mountain Bike

Ha vinto Oliveri, non ha perso Bosio. Il primo, genovese della Polisportiva Quiliano Bike, il secondo alessandrino del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana Seveso, hanno avuto il merito di regalare equilibrio e incertezza fino alle ultime pedalate della Legend Cup di Capoliveri evento di caratura nazionale di Mountain Bike che si è svolto all’Isola d’Elba. Sorpassi, attacchi, recuperi, errori e tanto spettacolo nella sfida che ha proiettato il 15enne Mattia Olivieri al successo per soli 2’’ di vantaggio su Giovanni Bosio nella gara riservata agli allievi di secondo anno. Il gioco si fa duro fin dai primi minuti quando davanti rimangono i migliori. Quando la sfida entra nella fase calda, per Bosio e Oliveri si prospetta un finale a due ed è così con la coppia di testa che si libera dei favoriti alla vigilia Fasoli, Ravizza, Cingolani e Piras per andare a giocarsi la vittoria. Il duello è appassionante e incerto: ha vinto Oliveri, non ha perso Bosio. Per quanto riguarda invece la gara riservata alla categoria degli allievi di primo anno, brillante quinto posto per il monzese Matteo Jacopo Gualtieri (Unione Ciclistica Costamasnaga) autore di una prestazione notevole che l’ha visto concludere a poco meno di due minuti dal vincitore, Thomas Recchia del Pedale Fidentino Race Team.

Danilo Viganò