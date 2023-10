"Leonardo Paez vince la Marathon Messicana con il Team Soudal"

Arriva da Atlixco in Messico l’ultima vittoria di Leonardo Paez e del Team Soudal di Montemurlo nella stagione 2023. Con la Marathon messicana Paez ha terminato ufficialmente la stagione che aveva aperto in Colombia ai primi di gennaio con la vittoria nella Clásica de Ciclomontañismo di Otengá. Paez ha conquistato la vittoria sulla distanza di 65 km, imponendo un ritmo travolgente che gli ha permesso di conquistare il più grande appuntamento messicano per la mountain bike.

Il campione del Team Soudal che era stato il vincitore in sei edizioni precedenti non ha avuto problemi ad arrivare da solo al traguardo, con quasi sette minuti di vantaggio sul suo più vicino inseguitore, Ivan Aguilar, vincitore della Popobike 2022. "Ho concluso la mia stagione con questa bellissima vittoria in Messico e posso ritenermi soddisfatto di questo bel finale e dell’intera stagione – afferma Paez -. Sono soddisfatto di questa annata, con il team pratese e con il mio allenatore Tony Longo. Ho diversi progetti per il futuro". Antonio Mannori