L’ex iridato del Team Soudal dà spettacolo. Paez fa sua anche la Mythos Primiero Dolomiti

Con una prestazione esemplare Leonardo Paez ha conquistato anche la Mythos Primiero Dolomiti. Alla sua prima partecipazione il colombiano del Team Soudal di Montemurlo ha dominato l’edizione 2025 con una gara tattica e coraggiosa che lo ha portato in solitaria al traguardo. È la terza vittoria in cinque edizioni per il Team pratese, mentre Dario Cherchi ha conquistato un eccellente terzo posto. Il percorso di 86 Km e oltre 3.600 metri di dislivello, è stato reso ancora più selettivo dalla pioggia della notte, con discese viscide e tratti di fango che però non hanno fermato Paez, che ha messo in scena una gara intelligente. Dopo una partenza in controllo, il colombiano si è mantenuto sempre nelle prime posizioni "Avevo buone sensazioni – ha detto Paez - sapevo che sarebbe stata una gara dura. Ho cercato di correre in modo intelligente, risparmiando energie e con l’aiuto di Dario abbiamo tenuto alto il ritmo per evitare rientri pericolosi. Ho preso la discesa in testa e ho guadagnato qualche secondo. Nel tratto dopo il terzo rifornimento mi hanno quasi ripreso, ma ho trovato la forza per rilanciare e nell’ultima salita ho consolidato il vantaggio. Vincere qui, su questo percorso così tecnico e scivoloso, è una grande soddisfazione" ha concluso il vincitore. Sul podio terzo anche un ottimo Dario Cherchi.

Antonio Mannori