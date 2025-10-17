"L’Intrepido Premio". Pedalata verso il successo

di Claudio Roselli

Dopo il giovedì dedicato alle scuole, è l’attesa serata della consegna de "L’Intrepido Premio" 2025 al teatro dei Ricomposti. La 13esima edizione della cicloturistica con bici d’epoca (che nel frattempo è sopra quota 900 partecipanti con il raggiungimento di quota mille pressochè certo) ripropone il venerdì con i vecchi campioni delle due ruote a pedale e stavolta gli ex, più o meno recenti, sono addirittura quattro: Davide Cassani, il castiglionese Daniele Bennati (entrambi hanno anche ricoperto il ruolo di commissario tecnico della Nazionale), più Daniele Nardello, vincitore anche di un titolo tricolore su strada e Domenico Pozzovivo, che assieme al compianto Wladimiro Panizza detiene il record delle 18 partecipazioni al Giro d’Italia. Appuntamento per le 21 odierne, grazie alla collaborazione fra Gruppo Sportivo Fratres Dynamis Bike, Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e Teatro.

Domani, vigilia della partenza de "L’Intrepida", per tutto il giorno in piazza Baldaccio e nel centro storico mercatini d’epoca sul tema del ciclismo, mentre a Palazzo Pretorio si terrà l’esposizione di splendide bici d’epoca e maglie dei campioni a cura di Moreno Bianchini.

Alle ore 14, con ritrovo alla chiesa di Santo Stefano (località La Stazione), partenza de "L’Intrepidina" per bambini al di sotto dei 15 anni, a cui sarà possibile partecipare gratuitamente con ogni tipo di bici. Alle 17, nella sala del consiglio comunale, incontro con Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica, sul tema "Dal ciclismo eroico a quello del futuro". A seguire interverrà Carlo Delfino. Per ciò che riguarda domenica, è prevista anche la presenza di Francesco Moser; alle 8.45 il via da piazza Baldaccio con i tre percorsi a scelta: il corto di 42 chilometri, il lungo di 85 e l’intrepido da 120, attraversando in ogni caso i luoghi splendidi della Valtiberina.