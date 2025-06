Lo scudetto più bello

Con la cerimonia finale di premiazione si è chiusa a Viareggio la 37ª edizione del Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi, l’evento clou della stagione dedicato ai miniciclisti dai 7 ai 12 anni. Lo scudetto tricolore al G.S. Mosole, sodalizio veneto della provincia di Treviso con 1295 punti, seguito dalla lombarda Costamasnaga con 870 punti che aveva vinto nei tre anni precedenti e dal Veloclub Sarroch a quota 862.

Viareggio, per quattro giorni è stata colorata da oltre 1600 bambini e bambine, di 194 società provenienti da tutta Italia, che si sono cimentati nelle prove di abilità, strada e fuoristrada, per le vie di Viareggio e nella pineta per il fuoristrada. Il Meeting è stato un grande racconto fatto di entusiasmo, impegno e condivisione. Per la cerimonia inaugurale premiata la società marchigiana Petrucci Zero24 Cycling Team per la miglior coreografia e vincitrice del Premio Franco Ballerini dedicato al Carnevale. La finale nazionale di "Bicimparo" sfida tra 18 rappresentative regionali qualificatesi dopo le fasi regionali di aprile e maggio ha visto al primo posto la Regionale Campania. Si è trattato di gare di abilità con grande divertimento dei giovanissimi. Tra le iniziative collaterali più significative, anche la presenza del truck della Polizia Postale, nell’ambito del progetto "Una vita da social". I cyberpoliziotti hanno incontrato atleti, famiglie, tecnici e accompagnatori per sensibilizzare sull’uso consapevole dei social e delle tecnologie digitali. Un momento di educazione e confronto che ha aggiunto valore al programma, ricordando che anche il mondo online va affrontato con responsabilità.

Quattro magnifiche giornate in Versilia, con la città di Viareggio che tornerà ad ospitare ancora questa rassegna del ciclismo giovanile nel 2026.

I complimenti d’obbligo vanno fatti alla S.C. Corsanico del presidente Doriano Angeli società organizzatrice dell’evento, a tutti i volontari delle varie Associazioni, al Comune di Viareggio con il sindaco Giorgio Del Ghingaro e l’assessore allo sport Rodolfo Salemi, alla Federazione Ciclistica Italiana con la presenza del presidente Cordiano Dagnoni e dei vice Carmine Acquasanta e il toscano Saverio Metti, alla consigliera nazionale la lucchese Laura Puccetti, alla Commissione Giovanile nazionale con i toscani Roberto Fontini e Mauro Renzoni, al Comitato Provinciale di Lucca.