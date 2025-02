L’UAE tour. Barbieri e la caduta a Dubai: "Un peccato concludere così»

Ha terminato l’UAE Tour a Dubai Rachele Barbieri (foto) spinta dalle compagne di squadra dopo che era finita nella caduta assieme ad una ventina di atlete nelle prime posizioni gruppo nello sprint ai trecento metri dall’arrivo. "Per fortuna sono solo botte ed abrasioni che fanno parte di chi si cimenta nelle volate – ci ha detto la pluricampionessa di Stella di Serramazzoni–. Peccato concludere così la lunga trasferta tra l’Australia e gli Emirati Arabi perchè non potevo lottare per la vittoria; la campionessa europea Wiebes (che si è aggiudicata tre tappe ndr) era imbattibile, ma potevo giungere nella top five che mi avrebbe permesso di superare i 200 punti UCI in dieci giorni di gara dove ho percorso 1212 chilometri, un risultato più che positivo per questo inizio di stagione".

Elio Giusti