Luca Bosio trionfa al Gran Premio di Ottobiano: prima vittoria stagionale per il Team Frigerio

A Ottobiano, alle porte di Pavia, Luca Bosio (foto) non ha rivali in una volata a sei corridori: per il portacolori del Team Frigerio Viaggi Jo.We. SlopLine è la prima vittoria in stagione. Da applausi la performance del cicloamatore di Giancarlo Frigerio per come ha gestito la corsa e per il coraggio di gettarsi nell’azione decisiva. Così Bosio vola verso il traguardo dove allo sprint mette in fila gli avversari della categoria Gentleman. Al Gran Premio di Ottobiano si è messo in evidenza anche il tricolore Filippo Beoni con il secondo posto nella convulsa volata finale che lo ha visto inchinarsi a Giorgio Rapaccioli del Team Stocchetti. Settima piazza per Roberto Orlando. Dalla sponda milanese successo sfiorato pure per Mirco Merlo al Trofeo comune di Zibido San Giacomo. Anche in questa circostanza il corridore di Frigerio si è visto anticipare da un portacolori del Team Stocchetti, vale a dire Alessandro Cerderelli. Con un successo e due posti d’onore Team Frigerio Viaggi Jo.We. SlopLine di Giussano chiude un altro weekend ricco di soddisfazion.

Dan.Vig.