Luci, lunga fuga e trionfo . Il podio è tutto Iperfinish

Un podio monocolore a conclusione del Gran Premio Kemas allievi a Santa Croce sull’Arno, firmato dalla corazzata Iperfinish, che così sale a quota ventidue vittorie stagionali, alle quali aggiunge anche ben sessanta piazzamenti nei primi cinque. E domenica appuntamento finale a Mercatale Val di Pesa nel Memorial Piero Forconi per concludere questa strordinaria stagione ricca di successi e soddisfazione con la voglia di essere ancora protagonista.

Tornando alla gara santacrocese è stato un assoluto monologo in quanto Lorenzo Luci, Edoardo Agnini e il campione toscano Emanuele Favilli hanno lasciato il gruppo dopo appena sette chilometri degli ottanta in programma e prima di affrontare per tre volte il circuito sulle colline delle Cerbaie con la salita di Poggio Adorno. Il terzetto ha guadagnato fino a un vantaggio massimo di tre minuti che poi ha gestito con assoluta tranquillità e sicurezza concludendo la spettacolare galoppata con 1’55“ di vantaggio nei confronti del gruppo regolato per il quarto posto da Salvatore Leonetti dell’U.C. Empolese.

L’arrivo a Santa Croce sull’Arno sul rettilineo di via Brunelleschi è stato in parata con il successo di Lorenzo Luci, atleta di Limite sull’Arno, il secondo posto di Agnini (ne ha collezionati undici nel 2025), il terzo di Favilli. Ancora festa ed entusiasmo, dunque in casa della Iperfinish che nella top ten ha piazzato altri due alfieri: Ginesi sesto e Roggi ottavo, a ribadire ancora una volta una superiorità netta e incontrastata in campo regionale tra gli allievi. Ora occhi puntati al gran finale con la solita determinazione.

Antonio Mannori