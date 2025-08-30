Lungo weekend sui pedali a Bormio. Enjoy Stelvio Valtellina tra le mitiche salite

È cominciato uno dei weekend più intensi dell’estate bormina: da ieri al 1° Settembre, gli ultimi quattro indimenticabili appuntamenti di Enjoy Stelvio Valtellina e altrettante salite iconiche attendono gli appassionati di ciclismo. Si è cominciato ieri con il Passo del Mortirolo, 12 chilometri a dir poco sfidanti da Mazzo di Valtellina, con pendenze costantemente sopra il 10% e punte oltre il 18%: è la salita che ha scritto pagine indimenticabili del Giro d’Italia quando qui Pantani sferrò il suo leggendario attacco nel 1994. Oggi, invece, dalle 8 alle 16, è il momento clou con la 23ª Scalata Cima Coppi: tutti e tre i versanti del Passo dello Stelvio chiuderanno al traffico motorizzato per permettere ai più coraggiosi di raggiungere nel minor tempo possibile quella che è stata per ben 9 volte il punto più alto del Giro d’Italia e che quest’anno compie 200 anni. I partecipanti avranno otto ore per vivere l’emozione di pedalare sulla Cima Coppi per antonomasia, 40 altrettanto celebri tornanti attenderanno chi deciderà di attaccare la salita dal versante valtellinese. Domani dalle 9 alle 13 si prosegue con il Passo Gavia, altra salita storica del ciclismo che dal versante di Bormio si sviluppa per 26 chilometri con 918 metri di dislivello e una pendenza media del 6,6%. In cima attendono panorami mozzafiato e soddisfazioni uniche. Il gran finale è fissato per lunedì 1° settembre, dalle 9 alle 13, con la salita ai Laghi di Cancano, per chiudere in dolcezza questo poker di salite con uno scenario alpino che non ha bisogno di presentazioni.

Un’occasione unica non solo per vivere il territorio in modo autentico, ma anche per affrontare la nuova challenge su due ruote lanciata da Bormio, Stelvio Epic Rides: una sfida personale che unisce le salite iconiche dell’ultimo weekend di Enjoy Stelvio Valtellina ad altre 6 ascese meno conosciute del territorio, per un totale di 10 salite da completare senza scadenze durante la stagione di apertura dei passi. Chi completa almeno 9 delle 10 salite si guadagna l’esclusivo trofeo Explorer Challenge. G.L.