Maini e il gruppo ’Stelvio over 70’ domani in vetrina a Sasso Marconi

Giornata speciale a Sasso Marconi perché speciale è l’evento: domani alle 16, al Centro sociale di Borgonuovo, in via Cartiera, viene presentato il libro che racconta la breve e meravigliosa epopea del gruppo ciclistico ’Stelvio over 70’, che per un decennio ha fatto della propria attività amatoriale un modo per diffondere messaggi sociali ai giovani.

Speciale è anche chi lo ha guidato, ma sarebbe meglio dire unico: pedalando sulle montagne come nella vita, Giancarlo Maini è andato in giro per strade e scuole invitando i ragazzi a non fumarsi la vita, una testimonianza più che un semplice slogan perché in fondo, da fumatore pentito, la vita se l’è rovinata un po’ anche lui. "Mi sono inventato una follia", raccontò lanciando nel 2005 l’idea di scalare lo Stelvio insieme ad altri appassionati dai settant’anni in su, senza minimamente immaginare l’effetto benefico che quella iniziativa avrebbe avuto da lì in poi.

Di questo decennio fortunatamente resterà traccia nel volume curato da Eros Tommasi, medico di Maini nonché atleta del gruppo, realizzato da ‘Progetto 10 Righe’ col contributo di Marco Armaroli e con le testimonianze dell’arcivescovo Zuppi, del sindaco di Sasso Parmigiani, dell’assessore regionale Donini e del presidente della Lilt Rivelli, oltre ovviamente a quelle di chi ha pedalato.