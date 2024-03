MANIFESTAZIONE MARATHON BIKE. Gianmarco Agostini conquista la prima prova del "Trittico di Maremma»

Dicono di lui che fa più notizia quando non vince. In effetti Gianmarco Agostini, della società M9 Racing Team, soprannominato il "Killer", in Maremma su 14 apparizioni ne ha vinte 11. Una percentuale molto alta visto e considerato che gli altri corridori, corrono sistematicamente contro di lui. Così è stato anche alla prima prova del "Trittico di Maremma", manifestazione targata Marathon Bike e Avis Gavorrano & Scarlino. Partenza unica per motivi di autorizzazioni, con Agostini davvero in palla che si è ripreso la rivincita dopo il "Trofeo Grilli", dove per una serie di fattori, non ha brillato. Questa volta la gara si è risolta in volata con una sessantina di atleti rimasti.

Agostini, partendo ai 300 metri finali di salita, della strada che porta a Giuncarico, ha letteralmente tolto dalle ruote gli avversari arrivando a braccia alzate sul traguardo, quasi per distacco sull’avversari. Al secondo posto Francesco Bettini (nipote del grande Paolo) e al terzo l’inglese Martin Siggerud.

Tra le squadre presenti dominio del neonato team senese della Vam Cycling club, del presidente Vincenzo Borzi che ha portato a casa tre vittorie di categoria.

Questi i premiati: Francesco Bettini, Giovanni Fortunati, Marco Berluzzi, Lucio Margheriti, Fabrizio Mariottini, Stefano Ferruzzi, Fabio Alberi, Marcello Giorgi e Gabriella Cristea.

Acap