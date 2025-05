Marano-Ospitaletto: la storica corsa ciclistica torna a Marano sul Panaro

Si svolgerà domenica prossima a Marano sul Panaro la nona riedizione della storica Marano-Ospitaletto, una corsa che ha iniziato la sua storia negli anni ‘50 che ha sempre richiamato i migliori allievi nazionali con l’allora organizzazione degli sportivi maranesi e l’organizzazione tecnica della storica Vignolese. Poi dopo alcuni anni di assenza con l’impegno del gruppo ciclistico amatoriale Marano il ritorno in occasione del passaggio della tappa del Giro d’Italia 2016. Grazie all’organizzazione tecnica della U.S.Formiginese del presidente e direttore di corsa Franco Machi di anno in anno è diventata una delle classiche più ambite di atleti e società del nord Italia.

Lo scorso anno ha visto la vittoria di un figlio d’arte, ovvero il toscano Gaggioli mentre il modenese Pelloni ha vestito la maglia di campione provinciale. Saranno ben 150 gli allievi che si contenderanno la vittoria quest’anno con colori modenesi che saranno onorati dal Team Paletti che in questo scorcio di stagione ha già assaporato la gioia del successo con Nicolò Fiumara, Riccardo Collina e Marcello Pelloni in gare pianeggianti: proveranno a ripetersi lungo la salita finale per Ospitaletto. L’arrivo è previsto davanti al monumenti ai caduti come in tutte le edizioni.

I concorrenti dopo la presentazione delle squadre alle 14 prenderanno il via da Piazza Matteotti e dopo aver percorso sette volte il circuito comprendente via Pavullese, Provinciale 4 Fondovalle, Gramsci affronteranno sulla provinciale 21 la salita per Rodiano, S.Gaetano giungendo ad Ospitaletto per complessivi 53,800 chilometri. Premiazioni del podio davanti al monumento dei caduti e inno nazionale.

Foto: la presentazione ieri nella sede della Provincia.Andrea Giusti