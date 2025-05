Marco Spanio trionfa alla Coppa Giancarlo Bonechi a Traversagna

Per il brillante pratese Marco Spanio vincitore della Coppa Giancarlo Bonechi per Allievi a Traversagna, è un successo che non dimenticherà. La gara della Valdinievole che ha una bella e prestigiosa storia, festeggiava infatti i 70 anni con l’edizione di ieri organizzata come al solito con bravura ed impegno dall’U.S. Giancarlo Bonechi. Era anche valida come seconda prova della speciale Challenge Piero Pratesi istituita dal Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo e dalle società giovanili pistoiesi per ricordare Piero Pratesi la moto staffetta scorta tecnica morta nel tragico incidente stradale durante la gara di Stabbia del 4 maggio scorso. Proprio la Coppa Giancarlo Bonechi era una delle gare che Piero amava profondamente e per la quale lavorava in maniera appassionata nel ruolo di organizzatore.

All’edizione delle nozze di titanio hanno preso 104 Allievi dopo il ritrovo avvenuto presso il Circolo Arci di Traversagna, con un percorso che prevedeva un circuito pianeggiante da ripetere sei volte attorno a Traversagna, prima di affrontare l’impegnativa salita verso Colle di Buggiano prima della conclusione a Traversagna.

La grande favorita era la squadra della Iperfinish di Fucecchio, diretta dai tecnici Luci e Roggi e allenata dagli ex professionisti toscani Casagrande e Favilli, che non si è smentita piazzando tre atleti nei primi 5 oltre a Favilli e Mori nella Top Ten. È stata la decima vittoria stagionale e la squadra dei presidenti Ragoni e Vierucci, è attesa ai prossimi impegni anche fuori regione. Un arrivo in parata tra Spanio e Agnini che nel finale sulla salita del Colle hanno lanciato il loro attacco. Non c’è stata volata e Spanio ha colto il secondo successo dopo quello di Calenzano. Nella Challenge Piero Pratesi dopo questa seconda prova, la classifica vede in testa con 16 punti Nieri e Spanio. La terza e ultima prova sarà la sessantunesima Coppa Lando Vinicio Giusfredi in programma il 3 agosto a Vangile di Massa Cozzile, altra classica del ciclismo toscano e della Valdinievole.

Ordine di arrivo: 1) Marco Spanio (Iperfinish) Km 60, in 1h27’, media km 41,379; 2) Edoardo Agnini (idem); 3) Giovanni Bosio (Cicli Fiorinn a 26“; 4) Lorenzo Luci (Iperfinish) a 28“; 5) Mattia Moretti (Gabetti Ardens); 6) Favilli; 7) Federici; 8) Mori; 9) Haisu; 10) Ferraro.

Antonio Mannori