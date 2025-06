Marco Zoco trionfa al Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla

Gli organizzatori del Gran Premio Sportivi di Poggio alla Cavalla, frazione del Comune di Lamporecchio, nella fattispecie il Comitato Sportivi con Piero Camelli ed i suoi stretti collaboratori e l’A.S. Mastromarco, non hanno voluto interrompere la tradizione ed hanno recuperato ieri la gara Juniores non disputata nel giorno di Pasquetta per la morte di Papa Francesco. Sul circuito dei tre Comuni (Lamporecchio, Vinci e Cerreto Guidi) lungo 3 km e 450 metri ripetuto per 23 giri per complessivi 79 km e mezzo con una media di finale di 42 chilometri orari, ha prevalso il diciassettenne lombardo Marco Zoco in quella che è stata l’edizione delle nozze di diamante di una manifestazione diventata un punto di riferimento non solo in Valdinievole, ma in tutta la Toscana. Il vincitore è riuscito nel finale di corsa a sganciarsi con il mugellano Parigi della Polisportiva Monsummanese dal gruppo compatto, e il coraggioso tandem di testa ha conservato alcune decine di metri nei confronti del plotone regolato a cinque secondi per il terzo posto da Bolognesi del Team Vangi Il Pirata su Salomone e Ferruzzi, altro atleta della Polisportiva Monsummanese.

Alla corsa pistoiese hanno preso parte 63 corridori mentre hanno concluso la veloce kermesse in 49. I vari allunghi durante i 23 giri sono stati neutralizzati sempre dalla reazione del gruppo e solo l’ultimo coraggioso tentativo della coppia Zoco-Parigi ha avuto successo. Come sempre il ritrovo di partenza ed alla fine la cerimonia di premiazione presso il Circolo Arci Tamburini a Cerbaia di Lamporecchio con un breve trasferimento per raggiungere Poggio alla Cavalla da dove è stata data la partenza ufficiale. Il Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla era valido anche per i gran premi Vescovi Renzo, Circolo Arci Tamburini, Sensi Vigne e Vini, Autodemolizioni Leporatti ed ha ricordato gli indimenticabili Mauro Ortigni (per anni appassionato organizzatore), Giuliano Baronti e Fabio Camelli, con tanti premi in palio.

L’ordine d’arrivo: 1) Marco Zoco (GB Team Pool Cantù) Km 79, media km 41,996; 2) Marco Parigi (Pol. Monsummanese); 3) Filippo Bolognesi (Team Vangi) a 5“; 4) Sacha Salomone (CPS Professional Team); 5) Emanuele Ferruzzi (Pol. Monsummanese); 6) Dentelli; 7) Carnicella; 8) Boncianmi; 9) Migheli; 10) Postpischel.

Antonio Mannori