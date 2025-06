Matteo e Sara Fiorin brillano al Bahnen Tournee in Germania

Matteo e Sara Fiorin tornano dalla Germania con un buon bottino di risultati. I due brianzoli, fratello e sorella di Baruccana di Seveso, hanno partecipato con la Nazionale Italiana al “Bahnen Tournee“ su pista che si è svolto al velodromo di Singen nel distretto di Friburgo situato nella landa Baden-Wurttenberg.

Il Meeting internazionale è stato caratterizzato da numerose prove e ha visto la partecipazione dei migliori esponenti del circuito mondiale su pista. La migliore prestazione è stata quella di Sara Fiorin (Ceratizit WNT Pro Cycling), che ha sfiorato il successo nella Corsa a Punti donne elite classificandosi al secondo posto dietro l’altra azzurra Martina Alzini, legnanese che corre per la francese Cofidis con un passato tra le giovanili alla Società Ciclistica Cesano Maderno dove, tra l’altro, vinse un titolo tricolore su strada. Sara si è inoltre messa in luce nella gara dell’Omnium chiudendo la classifica generale in quarta posizione vinta da Vittoria Guazzini.

Anche nella prova a Eliminazione la brianzola non ha per nulla sfigurato ottenendo un quinto posto di tutto rispetto in un contesto che ha visto la supremazia della ceka Gabriela Bartova sulla connazionale Barbora Nemcova. Per Sara è arrivata infine la sesta piazza nello Scratch vinto da Veronika Bartonikova davanti a Vittoria Guazzini.

Ed eccoci a Matteo che troviamo ai piedi del podio nella prova dello Scratch dove si è imposto l’elvetico Alex Vogel. Il medesimo risultato Fiorin (MBHBank Ballan CSB Colpack) l’ha ottenuto nella Eliminazione Under 23, mentre nella Madison che ha corso in coppia con il campione olimpico Francesco Lamon, si sono classificati in quinta posizione sfiorando la medaglia di bronzo per soli 4 punti dagli spagnoli Romo-Esparza. La gara è stata conquistata dai tedeschi Malcharek e Augenstein.

Danilo Viganò