Ciclimo: Matteo Fabbro passa al Team Solution Tech-Vini Fantini

Montecatini Terme,20 giugno 2025 - Arrivo in casa del Team Solution Tech-Vini Fantini per la stagione in corso. La società “adottata” da Montecatini Terme ha annunciato l’arrivo di Matteo Fabbro. Il corridore friulano, classe 1995, porta con sé un bagaglio di esperienza importante nel panorama WorldTour, dove si è fatto apprezzare come scalatore e prezioso uomo da corse a tappe.

Un’operazione voluta da Mirko Ferro, CEO della Solution Tech, che ha puntato su Matteo per dare ulteriore solidità al gruppo e alzare il livello della squadra. “Siamo lieti di accogliere Matteo Fabbro, un ragazzo che ha maturato esperienza e che, purtroppo nell’ultima stagione non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale per via di alcuni problemi di salute – ha dichiarato il Team Manager Serge Parsani - Speriamo che nel nostro ambiente possa ritrovare entusiasmo e continuità”.