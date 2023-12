Matteo Fiorin alla Madonna del Ghisallo per donare la maglia da campione

È stata una giornata speciale quella di Matteo Fiorin al Ghisallo. Una giornata da ricordare per lui e per la sua famiglia. La promessa brianzola del ciclismo giovanile ha infatti donato al Santuario della Madonna del Ghisallo la sua maglia di campione del mondo dell’inseguimento a squadre su pista conquistata quest’anno con il quartetto azzurro a Cali in Colombia. A coronamento di una stagione straordinaria che ha visto il diciottenne brianzolo di Seveso vincere con il quartetto azzurro anche il titolo europeo, oltre modo battendo il record del mondo in questa specialità, e bissando l’oro nella Madison con l’azzurro Juan David Sierra. E ancora cinque titoli italiani e due regionali sempre su pista. Nel bottino stagionale di Fiorin figurano inoltre otto vittorie su strada. La cerimonia di consegna è stata celebrata dal Rettore del Santuario Don Giovanni Giovannoni con la regia di Mirco Monti.

Un emozionato Fiorin, accompagnato dal padre Daniele, dalla madre Marianna e dal nonno Guido, si è detto onorato di vedere la sua maglia fra le numerose livree di grandi campioni di ieri e di oggi esposte nella chiesetta del Ghisallo. Un motivo di orgoglio anche per la squadra del Pool Cantù-GB Junior di Gianluca Bortolami, Antonio Meroni, Ecclesio Terraneo che hanno supportato Fiorin in ogni suo trionfo.

Dan.Vig.