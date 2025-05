Memorial Daniele Tortoli: Ciclismo Elite e Under 23 a Montalto

MONTALTOÈ l’ora del memorial Daniele Tortoli di ciclismo riservato alla categoria Elite e Under 23 in programma domani con partenza e arrivo a Montalto. Undicesima edizione di una corsa a livello nazionale ma già diventata una classica. In palio anche il trofeo Petroli Firenze, la Coppa Ittedi, L’organizzazione è del Gs Montalto. Il via verrà dato alle 13.30, poi da Montalto verso Levane, Bucine, Badia Agnano, Pieve a Presciano, Pergine, Poggio Bagnoli, Montalto, quindi Levane, La Querce, Montalto, Laterina, strappo di Monsoglio, Castiglion Fibocchi, San Giustino, Ponte Romito, Montalto da ripetere due volte, mentre nella tornata conclusiva è previsto il muro dei Macelli che porta a Laterina, poi l’impennata di Ponte Romito verso l’epilogo di Montalto al culmine di 172 chilometri con arrivo previsto prima delle 18. Circa 200 gli iscritti. Tra i più attesi i ragazzi del Team Hopplà Firenze, la Biesse Carrera con Bessega, già tre successi stagionali e Arrighetti, la Mbh Bank Colpack con Masciarelli che 50 anni dopo nonno Palmiro ha conquistato a Roma il Gp Liberazione, Bagatin e il ceko Novak, l’Aran con Ceroli e l’altro Masciarelli, la Padovani con Zurlo e Bozzola, la Zappi con gli inglesi Wood e Harding, la Maltinti Empoli con Crescioli, l’Uc Monaco con Bernal e l’aretina Rosini.