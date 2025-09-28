Ciclismo: Iazzi e Vito trionfano nel Memorial Gastone Nencini a Barberino di Mugello

Barberino di Mugello, 28 settembre 2025 - La Coppa Sportivi di Bilancino - Memorial Gastone Nencini ricordando il grande campione mugellano del ciclismo, valevole per la quarta Olimpiade della Città Metropolitana di Firenze, ha chiuso a Barberino di Mugello la stagione degli esordienti in Toscana. Gli ultimi due vincitori altrettanti plurivittoriosi in campo nazionale in quanto il vincitore assoluto della gara è risultato il lombardo Lorenzo Iazzi della Madignanese Ciclismo che ha conseguito 15 vittorie stagionali.

Nel primo anno il migliore è stato invece il campano Vincenzo Vito del Team Cesaro (secondo assoluto in questa gara) che conta 15 successi nel 2025. Alla gara sulle strade del Mugello hanno preso il via 137 esordienti e la conclusione si è avuta a gruppo compatto con il perentorio guizzo di Iazzi. Tra i toscani, i migliori Marini, De Stefano, Stefanini e Della Polla finiti ai posti d’onore. Ottima l’organizzazione curata dalla S.C. Gastone Nencini presieduta da Massimo Bacherini. ORDINE DI ARRIVO (2° anno): 1)Lorenzo Iazzi (Madignanese Ciclismo) Km 45, in 1h07’53”, media km 39,774; 2)Tommaso Marini (Coltano Grube); 3)Diego De Stefano (Butese); 4)Edoardo Sartori (Forti e Liberi-Zanetti); 5)Daniele Brocchi (Pol. Albergo). ORDINE DI ARRIVO (1° anno): 1)Vincenzo Vito (Team Cesaro); 2)Edoardo Stefanini (Coltano Grube); 3)Diego Della Polla (idem); 4)Gabriele Cavallini (Uc Empolese); 5)Aleandro Daniel Auricchio (Mary J Sweet Angel Velosport).