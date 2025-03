Ciclismo, allungo vincente di Scottoni nel Memorial Paolo Baicchi

Calenzano (Firenze), 9 marzo 2025- Un vincitore, il campione regionale laziale del 2024 Pietro Scottoni del Team Vangi Il Pirata, abile e intelligente nel 4° Memorial Paolo Baicchi sul Circuito degli Assi a Calenzano. Bravo Scottoni, ma determinante ed essenziale anche il lavoro collettivo della squadra tanto che nei primi cinque posti sono terminati ben 4 atleti della formazione fiorentina diretta da Matteo Berti. Un successo schiacciante dunque sulle strade di casa, mentre al secondo posto è terminato quello che era considerato il favorito principale della gara il campione toscano Del Cucina al quale è mancato l’apporto dei compagni di squadra nel momento in cui c’era da replicare all’allungo decisivo di Scottoni e di Parigi, che poi restava staccato dal laziale che andava vincere con una ventina di metri di vantaggio sul gruppo allungato. Alla gara organizzata dalla Pol. Virtus VII Miglio del presidente Paolo Traversi e grazie a Riccardo e Tommaso Baicchi che hanno voluto ricordare il loro appassionato padre, hanno preso il via 70 corridori con 22 giri in programma di un circuito collinare che alla distanza ha provocato l’abbandono di metà dei partenti anche perché la media è stata notevole sino dai primi chilometri. La fuga più consistente nella prima parte quella di Luci, Petrolati, Bonaiuti e Mazzarello, quindi hanno provato anche Gaggioli, Cianti, Nicoloso, Tarallo, Del Cucina, Serangeli. Infine l’episodio decisivo nel giro finale protagonisti Parigi e Scottoni. Sullo strappo in salita a 600 metri dall’arrivo, Scottoni si è liberato del compagno di fuga e mentre il gruppo incalzava sempre più da vicino, il laziale riusciva a conservare un minimo vantaggio mentre i suo compagni di squadra Bolognesi, Sgherri e Petrolati completavano il trionfo del team del presidente Fabrizio Vangi. Prima del via alla gara osservato un minuto di silenzio a ricordare Ennio Bongiorni, massese e notissimo personaggio del ciclismo nazionale, venuto a mancare nel corso della notte. Ai familiari di Ennio le espressioni del più vivo cordoglio da parte di tutto il movimento ciclistico nazionale.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Pietro Scottoni (Team Vangi Il Pirata) km 76, in 1h45’27”, media km 43,243; 2)Riccardo Del Cucina (Casano Stabbia) a 1”; 3)Filippo Bolognesi (Team Vangi Il Pirata); 4)Mirko Sgherri (idem); 5)Marco Petrolati (idem); 6)Matteo Luci (Pol. Monsummanese); 7)Niccolò Iacchi (Team Franco Ballerini Lucchini Energy); 8)Francesco Cornacchini (CPS Professional Team); 9)Giuseppe Sciarra (Team Franco Ballerini Lucchini Energy); 10)Giacomo Serangeli (Team Vangi Il Pirata).