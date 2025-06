Memorial Rossano Mori a Pieve Fosciana: ciclismo e campionato regionale

E’ stata presentata a Pieve Fosciana la terza edizione del Memorial Rossano Mori che si disputerà domenica 29 giugno, in collaborazione tra Comune di Pieve Fosciana, Usd Montecarlo Ciclismo e Federazione ciclistica italiana - Comitati regionale e provinciale.

Quest’anno il Memorial è valido, addirittura, per tre maglie del campionato regionale: "Esordienti primo anno", "Esordienti secondo anno" e "Allievi", con traguardi volanti in memoria di Moreno Vergamini e Gran premio della montagna in memoria di Giuseppe Tagliasacchi.

Tra gli "Allievi" saranno in gara due ragazzi della Garfagnana: Michele Folegnani (dell’Asd Montecarlo Ciclismo), residente a Castiglione e Francesco Rocchiccioli, di Sillicagnana (del Team Una bici per tutti).

L’evento sarà preceduto, sabato 28 giugno, dalla "Festa del ciclismo in famiglia", kermesseall’interno del "Circuito delle province", promosso dalla Commissione promozione del Comitato regionale delal "Fci", dalle 17 alle 22, nella zona degli impianti sportivi. Si tratta di prove di abilità e percorsi didattici aperti a tutti i ragazzi dai 5 ai 15 anni, nel segno del divertimento, con gadget e premi per tutti i partecipanti.

Per prendere parte a queste prove le biciclette e il casco sono messi a disposizione dall’organizzazione. Alle 20 la cena presso la tensostruttura con menù fisso.

Alla presentazione ufficiale, nella sala del Consiglio comunale, a Pieve Fosciana, erano presenti: il vicesindaco Luciano Angelini, alla guida del Comune dopo la prematura scomparsa del sindaco Francesco Angelini, alla cui memoria è stato dedicato un minuto di silenzio; poi la presidente del Consiglio comunale, Annarita Fiori; la presidente dell’Unione dei Comuni, Raffaella Mariani; il consigliere regionale Mario Puppa; il presidente della "Fci" Toscana, Luca Menichetti; la consigliera federale Laura Puccetti; il presidente della sezione di Lucca della "Fci", Pierluigi Castellani; il responsabile tecnico della corsa e selezionatore per il campionato italiano, Marco Lapucci; il presidente dell’Usd Montecarlo Ciclismo, Fabrizio Pollastrini e i tecnici Stefano Folegnani, Sauro Bertoncini e Antonio Da Valle; e i familiari Filippo Mori, Roberto Mori, Anna Filippi Mori e Anna Grazia Franchi.

Il presidente Luca Menichetti ha donato al Comune di Pieve Fosciana il gagliardetto della "Fci" toscana e, inoltre, ha consegnato simbolicamente agli amministratori comunali le tre maglie di campione regionale che verranno indossate dai vincitori al termine delle gare del 29 giugno. A coordinare la cerimonia di presentazione, Giacomo Biagini di Toscana Sprint.

Il programma di domenica 29 giugno, prevede: alle 9.30 la gara per "Esordienti primo anno" di 30 chilometri, con partenza e arrivo in via San Giovanni a Pieve Fosciana. Poi la gara per "Esordienti secondo anno" di 40 chilometri, con partenza alle 11. Nel pomeriggio la gara per "Allievi", di 75 chilometri, con partenza alle 15 e arrivo previsto intorno alle 17 sempre in via San Giovanni a Pieve Fosciana.

D. Mag.