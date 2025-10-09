Menici sul tetto d’Italia. È una quartetto d’oro

Il ciclismo giovanile pratese si è fatto onore nei Campionati Italiani juniores su pista che si concluderanno oggi a Noto, in Sicilia. Oltre al titolo italiano nella prova dell’eliminazione di Elisa Ferri, atleta aretina tesserata per la Zhiraf Pagliaccia di Comeana, grande gioia per il pratese di Bagnolo di Montemurlo Pietro Menici che ha conquistato la maglia tricolore quale componente del quartetto della Toscana. Menici, tesserato per la Casano Stabbia, già vincitore nella stagione di una gara a cronometro nelle Marche e di vari piazzamenti, ha disputato assieme a Matteoli, Ferruzzi e Gaggioli una prestazione splendida ed il trenino della Toscana ha battuto nella finalissima per la medaglia d’oro il forte Veneto facendo segnare il tempo di 4.34,369. Erano 30 anni che la Toscana non vinceva il titolo italiano nell’inseguimento a squadre juniores, per cui è esplosa la gioia e la soddisfazione in tutto lo staff della rappresentativa toscana. "Siamo partiti forte – afferma Menici – ed abbiamo mantenuto tale ritmo per tutta la durata della gara. Sulla pista di Firenze ci eravamo preparati a fondo per questi campionati". Pietro Menici ha dimostrato di essere un atleta completo, forte e abile nelle gare a cronometro e in linea e tra i pistard più forti, tenuto in considerazione anche dai tecnici della Nazionale Italiana.

Antonio Mannori