Modena si prepara alla nona tappa del Giro d'Italia con eventi culturali e mostre

La febbre del Giro, a Modena, è già alta: l’appuntamento con la nona tappa della corsa rosa è fissato per giovedì, ma la città anticipa il grande ciclismo con un programma di iniziative culturali e popolari. "Il Giro è passione, partecipazione e promozione della nostra città", spiega l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi. "In una settimana ricca di appuntamenti sportivi, vogliamo far vivere a pieno Modena attraverso lo sport, uno dei linguaggi più universali, creando occasioni di incontro, scoperta e relazione".

Il giorno della tappa, giovedì, piazza Mazzini ospiterà la spettacolare Maxibicicletta dell’associazione Ruote Pazze, costruita negli anni Ottanta da Bruno Ferrari e amici, e una preziosa esposizione di biciclette d’epoca della collezione Ferrari-Bassoli, con esemplari storici dalla fine dell’Ottocento agli anni Quaranta, accompagnati da figuranti in costume, il tutto animato dall’ironia dei burattini di Luciano Pignatti, con Sandrone e Fagiolino impegnati in incursioni tra il pubblico. Non manca la Bicicletta del Burattinaio, con carretto e teatrino viaggiante.

Fino al 3 giugno, sotto il portico del Collegio, la mostra illustrata “L’Italia sui pedali”, curata da Mo’ Better Football, racconta attraverso lo sguardo di tre illustratori – Riccardo Guasco, Sergio Ponchione e Simone Ferrarini – il legame profondo tra ciclisti, montagne, strade e immaginario nazionale. Nel chiostro della biblioteca Delfini, fino al 22 maggio, è visitabile “Bici davvero! Velocipedi, figurine e altre storie”, esposizione a cura di Francesca Fontana e Marco Pastonesi, che ripercorre la storia della bicicletta dagli albori dell’Ottocento, attraverso album, illustrazioni e figurine d’epoca. Sempre giovedì si conclude anche la campagna Centroinrosa.

Modifiche alla viabilità. La tappa partirà da Modena intorno alle 13.15 (anticipata dai mezzi delle società coinvolte) e interesserà alcune vie della città in cui verrà interrotta la circolazione e vietata la sosta. Dalle 11 sarà sospesa a circolazione stradale e pedonale sul percorso interessato dalla manifestazione (piazza Roma, largo San Giorgio, via Farini, via Emilia centro, viale Martiri della libertà, viale Rimembranze, via Cavedoni, via Sigonio, via Morane e strada Bellaria-Nuova Estense fino al confine comunale). La circolazione verrà progressivamente riaperta indicativamente entro le 14. Sono previste variazioni dei percorsi del trasporto pubblico locale (consultabili sul sito di Seta) e sono in programma tra il tardo pomeriggio di domani e sino al passaggio della carovana, altre sospensioni e limitazioni di circolazione stradale e della sosta nelle aree interessate dall’evento: l’elenco completo delle vie interessate dalle modifiche è pubblicato sul sito del Comune di Modena.